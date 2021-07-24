Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!
Bayram tatili ne zaman bitiyor? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı sona erdi. Bu sene bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Bayramın 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de bayram tatilinin hangi tarihte biteceği oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...
Bayram tatili ne zaman, hangi gün bitecek? Kurban Bayramı bu sene 19 Temmuz arefe günü ile birlikte 20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde idrak edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin bu sene 9 gün yapılacağını açıklamıştı. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler bayram tatiline çevrildi. Tatil dönüşünde olan vatandaşlar, mesailerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? İşte haberin detayları...
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
19 Temmuz Pazartesi günkü yarım gün tatil, idari tatil olarak belirlenmişti. 16 Temmuz Cuma akşamından başlayan Kurban Bayramı tatili, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönmeye başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.
9 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı.
İstanbul'a dönüşlerde şehirlerarası otobüsleri tercih eden vatandaşlar, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
Bir otobüs firması yetkilisi Yusuf Şahin, yaptığı açıklamada, dönüş yoğunluğunun bugün başlayıp pazar günü geceye kadar süreceğini dile getirerek, "Kurban Bayramı'ndan önce İstanbul'dan gidişler yoğundu, şu an bayram dönüşü olarak yolcularımızı memleketlerinden getiriyoruz. Yoğunluk şu an Anadolu'dan buraya doğru" dedi.
Otobüs firması çalışanı Nihat Uçar ise İstanbul'dan giden araçların genel olarak boş olduğunu belirterek, "Dönüşlerde bir hafta boyunca yoğunluk olur. Buradan gidişlerde sıra araçları boş olduğu için ek sefer düzenlemeye gerek yok" diye konuştu.
Başka bir otobüs firması görevlisi Remzi Kurşungöz ise İstanbul'dan gidişlerde yoğunluğun bittiğini, dönüşlerde ise araçlarda yer olmadığını söyledi.
BAYRAM TEDBİRLERİ TRAFİK KAZALARINI YÜZDE 36 AZALTTI
Yalova'da Kurban Bayramı tatili dönüşü denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Ölümlü kazalarda şu an itibarıyla yüzde 36 düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz" dedi.
Yalova-Bursa kara yolundaki Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Yalova'ya gelen İnce'yi Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar karşıladı.
İnce, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Yardımcısı İnce, araçlarda bulunan çocuklarla da sohbet ederek oyuncak hediye etti. İnce, çocuklara araç sürücüsü ebeveynlerini kurallar konusunda uyarmasını da istedi.
Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Artvin ve Rize'de sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
İnce, tatil dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluğunun başladığını belirterek şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımıza hem trafik kurallarını hatırlatmaya çalışıyoruz, hem buradaki uygulayıcı arkadaşlarımıza bu kuralların nasıl uygulandığını onlar üzerinde denetlemeye çalışıyoruz. Çok şükür şu ana kadar elde ettiğimiz veriler, son 10 yılı özellikle bayram trafiğini değerlendirdiğimizde yüzde 36'lık ölümlü kazalarda bir düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz. Bizler bu şekilde trafik tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını temin etmek için buralardayız. 226 bin 582 personelimiz bu bayram süresince, 13 günlük bayram tatili süresince sahada bir fiil 24 saat esaslı görev yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bütün amacımız az öncede belirttiğim gibi kazaların hiç olmadığı günleri yakalamak. Bu açıdan çeşitli bakanlık olarak da kampanyalar düzenliyoruz. Daha önce ki kampanyalarımızı sizler de takip etmişsinizdir. Bu bayramdaki kampanyamızın adı da 'Hayata yol ver, sabrınla hayata yol ver, dikkatinle hayata yol ver, kaskınla hayata yol ver ve yine kemerinle hayata yol ver' şeklinde. Bu kurallara uyduğumuz sürece inşallah en kısa sürede kazaların sıfırlandığı günleri hep birlikte göreceğiz. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Her şey kendimize bağlı."
İnce, bir süre uygulama noktasında durduktan sonra kentten ayrıldı.
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