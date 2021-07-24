Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!

Bir otobüs firması yetkilisi Yusuf Şahin, yaptığı açıklamada, dönüş yoğunluğunun bugün başlayıp pazar günü geceye kadar süreceğini dile getirerek, "Kurban Bayramı'ndan önce İstanbul'dan gidişler yoğundu, şu an bayram dönüşü olarak yolcularımızı memleketlerinden getiriyoruz. Yoğunluk şu an Anadolu'dan buraya doğru" dedi.

Otobüs firması çalışanı Nihat Uçar ise İstanbul'dan giden araçların genel olarak boş olduğunu belirterek, "Dönüşlerde bir hafta boyunca yoğunluk olur. Buradan gidişlerde sıra araçları boş olduğu için ek sefer düzenlemeye gerek yok" diye konuştu.

Başka bir otobüs firması görevlisi Remzi Kurşungöz ise İstanbul'dan gidişlerde yoğunluğun bittiğini, dönüşlerde ise araçlarda yer olmadığını söyledi.