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Salda Gölü'nde yeni dönem! Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Salda Gölü'nde yeni dönem! Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı, ziyaretçiler göl çevresine elektrikli araçlarla ulaşıyor. "Gara tren" adı verilen 45 kişi kapasiteli elektrikli araç sayısının ziyaretçi ilgisinden dolayı artırılacağı belirtildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı, ziyaretçiler göl çevresine elektrikli araçlarla ulaşıyor.

Salda Gölü'nde yeni dönem! Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı

Beyaz kumsalın ve turkuaz rengi suyun en iyi gözlendiği alan olan gölün Beyaz Adalar kısmının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında otopark alanı yaklaşık 2 kilometre ileriye taşındı.

Salda Gölü'nde yeni dönem! Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı

Doğa harikası gölü görmek isteyen ziyaretçiler, araçlarını Salda köyü girişinde oluşturulan otopark alanına bırakıp, görevliler tarafından elektrikli küçük tekerlekli araçlarla göl yakınına ulaştırılıyor.

Salda Gölü'nde yeni dönem! Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı

Öte yandan bayramı fırsat bilip Salda'ya gelen ziyaretçiler, elektrikli araçlara ilgi gösterdi. "Gara tren" adı verilen 45 kişi kapasiteli elektrikli araç sayısının ziyaretçi ilgisinden dolayı artırılacağı belirtildi.

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