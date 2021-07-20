Bugün, Zilhicce ayının onuncu günü. İslam alemi tarafından Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'nda, kurban kesim işlemlerinin ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurban kesimi ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, kurban kesim vakti ne zaman bitecek? Kurban kesimi son gün ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli? İşte haberin detayları...

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.