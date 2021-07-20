Kurban eti kimlere verilir, verilmez? Kurban kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet açıklaması!

Kurban eti kimlere verilir, verilmez? Dünya genelinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Koronavirüs sebebiyle maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde eda edilen bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı. Bayramın coşkusunu yaşayan vatandaşlar, bir yandan da kurban ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurban eti kimlere verilir, verilmez? Kurban kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti nasıl dağıtılır? İşte merak edilenler...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde konu "Kurban eti nasıl değerlendirilmeli?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).