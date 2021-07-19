Sakarya Karasu'da büyük tehlike! Denizden çıkanlarda kaşıntı ve kızarıklık oluştu sahil boşaltıldı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların cildinde başlayan kaşıntı ve kızarıklıklar nedeniyle sahil boşaltılırken 32 kişi tedavi altına alındı. Bölgede bir süre denize girilmesine izin verilmezken, denizden alan numune uzmanlar tarafından inceleneği belirtildi.
KAŞINMAYA BAĞLI KIZARIKLIK OLUŞTU
Karasu sahilinde denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu.
32 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
DENİZE GİRİŞ BİR SÜRE YASAKLANDI
Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.
NUMUNE ALINDI
Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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