Sakarya Karasu'da büyük tehlike! Denizden çıkanlarda kaşıntı ve kızarıklık oluştu sahil boşaltıldı

32 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.