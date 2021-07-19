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Sakarya Karasu'da büyük tehlike! Denizden çıkanlarda kaşıntı ve kızarıklık oluştu sahil boşaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Sakarya Karasu'da büyük tehlike! Denizden çıkanlarda kaşıntı ve kızarıklık oluştu sahil boşaltıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların cildinde başlayan kaşıntı ve kızarıklıklar nedeniyle sahil boşaltılırken 32 kişi tedavi altına alındı. Bölgede bir süre denize girilmesine izin verilmezken, denizden alan numune uzmanlar tarafından inceleneği belirtildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı. Vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amacıyla bir süre denize girilmesine izin verilmedi.

KAŞINMAYA BAĞLI KIZARIKLIK OLUŞTU

Karasu sahilinde denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu.

32 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DENİZE GİRİŞ BİR SÜRE YASAKLANDI

Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

NUMUNE ALINDI

Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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