Denizli, Adana bayram namazı saati: 20 Temmuz Denizli ve Adana'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Denizli ve Adana'da saat kaçta kılınacak? Zilhicce ayının onuncu günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s)'in buyurduğu üzere, Allah katında günlerin en değerlisi olarak biliniyor. Bayram namazı ile başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Denizli ve Adanaiçin namaz saatleri belli oldu. Peki, Denizli ve Adana'da Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? İşte 20 Temmuz bayram namazı saati...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz Kurban Bayramı namazı saatleri Denizli ve Adana'da şu şekilde:

Denizli bayram namazı saati: 06.30

Adana bayram namazı saati: 06.07

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.