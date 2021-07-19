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Çocuğunu tavana asarak dövdü! Polis harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Çocuğunu tavana asarak dövdü! Polis harekete geçti

Son dakika haberleri... İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir adamın çocuğunu iple tersten tavana asarak dövdüğü iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Baba T.K. iki çocuk ve annesi polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. İşte haberin ayrıntıları...

Olay bugün öğlen saatlerinde Küçükçekmece Atatürk mahallesi Dinar sokakta yaşandı. İddiaya göre çocuğunu tavana asarak döven babayı komşuları polisi arayarak şikayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K'yı 2 çocuğunu ve annesini karakola götürdü.

Ailenin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

"BÖYLE BİR ŞİDDETİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Olayı görüntüleyen komşu Hasan Kum "Terasta beklerken bir çocuk çığlığı duydum. Karşı tarafta yaşayan Suriyeli aileden bir çocuğu feci bir şekilde dövdüğünü fark ettim. İple tersten asıp o şekilde şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine bağırdım arkadaşa neden böyle yaptığını sordum. Annesi içerinden çıktı size ne siz karışmayın dedi. Çocuğuna kızabilirsin ama öyle bir şiddet uygulayamazsın dedim. Sonra baba dışarı çıktı kapıyı kapattılar. Güvenlik güçlerine haber verdik. En kısa zamanda polisler geldi. Uzun süredir bu binada böyle tartışmalar oluyor ama böyle bir şiddeti ilk kez gördüm" şeklinde konuştu.

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