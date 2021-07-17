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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, her iki grup içerisinde bulunan bazı kişiler gazetecilere saldırmaya kalkışınca bazı polisler olaya müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirdi.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bayramoğlu semti civarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaşınca çatıştılar.

Yaşanan çatışmada 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



GAZETECİYE SALDIRMAK İSTEYENLERİ POLİS ENGELLEDİ
Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada olayı görüntüleyen muhabirin çekim yapmasını engellemek isteyen bazı kişiler muhabire saldırınca olayı gören bazı polisler müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirip bölgeden uzaklaştırdı.

Silahlı kavgaya ilişkin çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak polisin incelemesi sürüyor.

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