Eşinin ve çocuğunun kaybına dayanamadı intihar etti! İETT görevlisi notu duygulandırdı: Oraya gömün beni

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki İETT Garajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yıldır garajda güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ömer Babahanoğlu, kısa bir süre önce kanserden eşini kaybetmesi nedeniyle izne çıktı.

İlk iş gününde gece vardiyasına gelen Babahanoğlu, sabaha karşı "Yusuf A.'yı arayın, eşimin gömüldüğü yere gömün beni" notunu bıraktıktan sonra tabancayla kendini başından vurdu. Olayın ardından vardiya değişimine gelen Özkan G. (41), nöbet kulübesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.