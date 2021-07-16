Başörtüsü yüzünden tacize uğradı! Modacı Hülya Aslan’a Hadise ve Fulden Uras sahip çıktı! "Bu iş zorbalığa dönüşmeye başladı"
Alaçatı'da birkaç genç tarafından "Kapalılar ne alaka!" denilerek, küfürlü tacize uğrayan Modacı Hülya Aslan ve arkadaşlarına, Hadise ve Fulden Uras'ın da olduğu bazı ünlülerden destek geldi. "Bu iş zorbalığa dönüşmeye başladı" diyen Aslan, "Aynı şeyi yaşayan binlerce kadına farklı şekillerde travma yaşatılmış." dedi.
Modacı Hülya Aslan, başörtüsünden dolayı Alaçatı'da yaşadığı çirkin saldırıyı Instagram'da paylaştı. "Otel ve restoranlardaki bakışlar bizi çok rahatsız ediyor, artık bu durum biraz zorbalığa dönmeye başladı" diyen Aslan'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
Muhafazakâr kesimin tanınmış modacılarından Hülya Aslan tatil için gittiği Alaçatı'da başörtüsünden dolayı taciz edildi. Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Alaçatı'dan arabayla geçerken 3-4 genç "Kapalılar ne alaka" diyerek küfretti. Biz buna benzer o kadar çok şey yaşıyoruz ki. Bir otele gittiğimizde kapalı olduğumuz için oranın denizine haşema giydiğimiz için bizi almıyorlar. Artık bu iş biraz zorbalığa dönüşmeye başladı. Instagram'da uzun bir yazı paylaştım. Birleştirici ve naif bir söylemle yazdım. Sanatçılardan da destek gördüm."
Tatil yerlerinde bu zorbalığı daha fazla yaşadıklarını dile getiren Hülya Aslan, şunları söyledi: "Konuyla ilgili yaptığım paylaşımın altına binlerce bu tarzda yorum yapıldı. İzmir'de, Fethiye'de binlerce hikâye var ve o kadınlara farklı farklı şekillerde travmalar yaşatılmış. Çünkü tatile gidiyorsunuz ve gittiğinizde saçma sapan bakışlarla ve tavırlarla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu da biraz can sıkıcı olmaya başladı. Ben de bunu yüksek sesle dile getirmek istedim. Hem açık hem kapalı binlerce insandan ciddi destek aldım."
İşte sosyal medyada Aslan'a gelen destek mesajları:
HADİSE: "Artık yeter! Yeter! Hiç kimse kıyafetimize, başörtümüze, şortumuza, eteğimize, ceketimize karışıp bizi sınıflandıramaz. Biz kadınız. Biz insanız. Biz özgürüz."
FULDEN URAS: "Ne hakla, hangi cüretle insanları böyle ayrıştırabiliyorlar. Bu mekânları açık açık yazın biz de gitmeyelim."
TUĞBA NUR GÜNEŞ: "Bu mağdur edebiyatı değil bu kararmış zihinlere tepkidir. Aslan bunu o kadar kibar bir dille anlatmış ki, ben bu kadar sakin kalabilir miydim bilmiyorum. Biz kadınlar olarak istediğimiz her şeyi giymekte özgürüz! İster başörtüsü takarız ister şort giyeriz."
İPEK ELA EYLÜL: "Yaptıkları terbiyesizlik. Lütfen artık herkes saygı duysun birbirine, hangi çağdayız."
ZEHRA BOZ: "Elon Musk Mars'ta hayat kuruyor, biz nelerle meşgulüz. İlahi cahillik, saygısızlık sen adamı öldürürsün. Prehistorik çağdaki dinozorlara selam. Artık aramıza katılın ateş, tekerlek, yazı, matbaa bulundu."
'TATİL YERLERİNDEKİ ÇİRKİN BAKIŞLAR BİZİ YIPRATIYOR'
Özellikle tatil yerlerindeki yaşanan bu durumun son derece rahatsız edici olmaya başladığını belirten modacı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir otele gittiğimizde "Aa başörtülü müsünüz, burada rahat edemezsiniz" diyorlar.
Bir restorana gidiyorsunuz bütün bakışlar üzerinizde. 2021 yılındayız ve artık biz de sosyal, çalışan, üreten kadınlarız ve bu tarz bir şeyle karşılaşmak bizi çok yıpratıyor.
Benim de amacım bunu dile getirmek. Bunu sadece başörtüsüne indirgemek istemiyorum, bu aslında bütün kadınların ortak problemi. Şort giyen kadına da kapalı kadına da böyle bir taciz var. Yakın zamanda Gülşen'e de yapıldı aynısı."
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