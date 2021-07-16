Başörtüsü yüzünden tacize uğradı! Modacı Hülya Aslan’a Hadise ve Fulden Uras sahip çıktı! "Bu iş zorbalığa dönüşmeye başladı"

Muhafazakâr kesimin tanınmış modacılarından Hülya Aslan tatil için gittiği Alaçatı'da başörtüsünden dolayı taciz edildi. Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Alaçatı'dan arabayla geçerken 3-4 genç "Kapalılar ne alaka" diyerek küfretti. Biz buna benzer o kadar çok şey yaşıyoruz ki. Bir otele gittiğimizde kapalı olduğumuz için oranın denizine haşema giydiğimiz için bizi almıyorlar. Artık bu iş biraz zorbalığa dönüşmeye başladı. Instagram'da uzun bir yazı paylaştım. Birleştirici ve naif bir söylemle yazdım. Sanatçılardan da destek gördüm."