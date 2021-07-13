İş insanı Ömer Aldırmaz'ı kaçırıp ellerini ayaklarını bağlayıp günlerce aç bıraktılar!
Son dakika haberine göre: Denizli'de, 4 gün önce iş görüşmesi için gittiği Tavas ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve polisin yaptığı operasyonla kurtarılan tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz'ın günlerce tutulduğu evdeki görüntüleri ortaya çıktı.
Denizli'nin Tavas İlçesi'nde 8 Temmuz akşamı meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde oturan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz iş görüşmesi için otomobiliyle Tavas'a hareket etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyince durumdan şüphelenen Aldırmaz'ın ailesi durumu polise bildirdi.
KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu. Araçta yapılan incelemeden ve telefon sinyallerinden yola çıkan polis iş insanı Aldırmaz'ın kaçırıldığını tespit etti.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
İş insanın kaçırılması şehirde büyük yankı uyandırırken Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olayla ilgili Cinayet Büro dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Tecrübeli dedektifler Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ni adeta ablukaya aldı. Yüzlerce kamera görüntüsünden yola çıkan ekipler kısa sürede sonuca ulaştı.
BAĞ EVİNDE TUTULMUŞ
Ekipler; işadamı Aldırmaz'ın Çal ilçesinin İsabey Mahallesi'nde bir bağ evinde zorla tutulduğu belirledi. Bağ evini ablukaya alan dedektifler 10 Temmuz'da operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Aldırmaz'ı kaçırdıkları iddia edilen Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28) kıskıvrak yakalandı.
AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR
Operasyonda işadamı Aldırmaz battaniye sarılı vaziyette, elleri ayakları ve bacakları bantla bağlanmış şekilde ele geçirildi. İş insanının günlerce aç ve susuz bekletildiği ortaya çıktı.
ZORLA BAGAJA BİNDİRMİŞLER
Aldırmaz'ın şüpheliler tarafından önce yol üzerinde darp edildikten sonra elleri, ayakları bağlanıp, gözleri de kapatılarak bir aracın bagajında kaçırıldığını belirlendi. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM
Kaçıran kişiler tarafından darp edildiğini öne süren Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, " Bir iş görüşmesi için Nikfer'e gittim. Güpe gündüz bir anda birileri arkamdan çullandı. Önce kollarımdan kelepçelendim. Önce gözlerimi kapattılar ardından ayaklarımdan bağlayıp bagaja attılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dedi.
İŞ İNSANLARINDAN TEPKİ
İş insanı Ömer Aldırmaz'ın iş görüşmesine giderken rehin alınmasına şehirdeki bir çok iş adamı tepki gösterdi. Bazı iş adamları "Gündüz vakti iş adamını ellerini gözlerini bağlayarak rehin alıyorlar. İl'de can güvenliğimiz yoksa nasıl ticaret yapacağız" diyerek duruma tepki gösterdiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
- 6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...
- Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...
- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
- 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...