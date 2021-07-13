İş insanı Ömer Aldırmaz'ı kaçırıp ellerini ayaklarını bağlayıp günlerce aç bıraktılar!

5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM

Kaçıran kişiler tarafından darp edildiğini öne süren Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, " Bir iş görüşmesi için Nikfer'e gittim. Güpe gündüz bir anda birileri arkamdan çullandı. Önce kollarımdan kelepçelendim. Önce gözlerimi kapattılar ardından ayaklarımdan bağlayıp bagaja attılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dedi.