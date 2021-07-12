Kurban Bayramı tatili 2021 kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Tatil ne zaman başlıyor?

TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.

AMASRA, KURBAN BAYRAMI'NDA NÜFUSUNUN BİNLERCE KATI TURİSTİ AĞIRLAYACAK

Bartın'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü 6 bin nüfuslu Amasra ilçesine, Kurban Bayramı tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra, Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra, bayram tatilinde de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak.