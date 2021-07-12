Kurban Bayramı tatili 2021 kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Tatil ne zaman başlıyor?
Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban bayramı tatili ile 15 Temmuz'un birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bayrama sayılı günler kala, tatil planları yapanlar tatil süresinin kaç gün olacağnıı araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 2021 kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Tatil ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili için hazırlıklar yapılıyor. Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz resmi tatil ile birleştirilmesini talep eden vatandaşlar, tatil süresinin kaç gün olacağını araştırıyor. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Peki, Kurban Bayramı tatili 2021 kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Tatil ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2021 KAÇ GÜN OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik merak edilen sorular bugün belli olacak. Bugün gerçekleştirilecek kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan, bayram tatilinin kaç gün olacağını duyuracak.
15 Temmuz perşembe günü resmi tatil, cuma gününün de bayram tatiline eklenmesi ile birlikte tatilin 11 güne çıkabileceği belirtilyor.
TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR
Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.
AMASRA, KURBAN BAYRAMI'NDA NÜFUSUNUN BİNLERCE KATI TURİSTİ AĞIRLAYACAK
Bartın'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü 6 bin nüfuslu Amasra ilçesine, Kurban Bayramı tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Amasra, Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra, bayram tatilinde de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak.
"BELEDİYE OLARAK TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, "Karadeniz'in Antalyası" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Ankara ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın, bu yıl da yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olacağını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:
"Kurban Bayramı için 5 bin yatak kapasiteli Amasra'da otel, motel ve tüm konaklama yerleri, rezervasyonlarla doldu. Şu anda bütün konaklama işletmelerimizde yüzde 100 doluluğa ulaştık. Geçen yıl nüfusumuz 10 katına çıkmıştı. Belediye olarak tedbirlerimizi aldık. Ancak yoğun talep nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılarda günübirlik 60 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl daha üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz. İlçemize yakın köylerimizdeki vatandaşlarımızdan ricamız evlerini açmalarıdır. Beklenen kalabalık nedeniyle bu yıl aşırı araç yoğunluğu olursa girişi kapatabiliriz."
"400-500 BİN TURİSTİN GELECEĞİNİ UMUYORUZ"
Çakır, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar senede 100 bin civarında turist ağırlayan ilçenin son yıllarda bu sayıyı katladığını belirterek, "Bayram tatili süresince 6 bin nüfuslu ilçemize en az 400-500 bin turistin geleceğini umuyoruz. Belediye olarak tatilcilerin sorunsuz bayram ve tatil geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da bayram için ilçeye aşırı talep olduğunu, otel ve pansiyonların günler öncesinden dolması nedeniyle konaklama talebine cevap veremediklerini kaydetti.
DÜNYACA ÜNLÜ AYDER YAYLASI, KURBAN BAYRAMI REZERVASYONLARINDA TAM KAPASİTEYE YAKLAŞTI
Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda, yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanırken bölgedeki işletmeler bayramda tam kapasite ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerine açılan Ayder Yaylası, misafirlerinin gelmesiyle eski hareketli günlerine dönüyor.
Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ayder, şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla dikkati çekerken rezervasyonları artan işletmeler bayram tatilinde yüzde yüz kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.
"MİSAFİRLERİMİZİ YAYLAMIZA BEKLİYORUZ"
Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, AA muhabirine, Ayder Yaylası'nın eski günlerine dönmeye başladığını söyledi.
Yaylada yoğunluk yaşandığını ifade eden Sarı, "Otellerde doluluk oranı yüzde 70'lerin üzerinde olmaya başladı. Kurban Bayramı'nda yüzde yüze ulaşacağını biliyoruz. Talepler güzel. Tulumlar çalınmaya ve horonlar oynanmaya başlandı. Misafirlerimizi güzel doğamız olan yaylamıza bekliyoruz." dedi.
İşletmelerin turizme hazır olduğunu belirten Sarı, "Yabancı turistler daha yeni yeni gelmeye başladı. Havayolları şirketlerinin de açılmasıyla daha çok yoğunluk başlayacak. Şu anda dış pazar gelmeye başladı. Yaklaşık bir 10 gün sonra daha artacaktır diye düşünüyoruz. Yabancı ziyaretçiler konusunda güzel gelişmeler var." diye konuştu.
Turizm işletmecisi Ahad Mücahit de geçen dönemde salgından dolayı turizmde ciddi bir zayıflama olduğunu belirtti.
Artık insanların açık havaları özlediğini dile getiren Mücahit, şunları kaydetti:
"Özellikle Arap turistler buraya hasretle bakıyorlar. Buraya gelmek için ellerinden gelen tüm çabaları gösteriyorlar. Halen daha bazı ülkelerde yasaklar var ve kapalı olması turizmi çok ciddi zayıflatıyor. Bu demek değil ki buralar tanıtılmasın. Yerli ve Avrupalı turistlerimiz var. Önemli olan buraları çok ciddi pazarlarla buluşturmak ve onların üzerine gitmek. Katar, Kuveyt, Almanya ve Rusya için reklam hazırlıyoruz. Buraları elbette biliyorlar ama yeni bir versiyonla burayı tanıttığımız zaman çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ayder'i turizme kazandırmak doğru biz söz olmaz. Ayder, zaten bir turizm bölgesi. Mükemmel bir nokta. Halen daha doğallığını koruyan en güzel noktalardan birisi. Gelin burayı görün ve tanıyın diyoruz. Oksijeniyle, ormanıyla, bitki örtüsüyle her şeyiyle Ayder. Yeter ki Ayder yaylasına gelsinler."
Doluluk oranlarının yüksek olduğunu söyleyen Mücahit, "Turizmin açılmasıyla çok farklı bir kalabalık görüyoruz. Bayramda daha çok bir yoğunluk olacağını tahmin ediyoruz. Hatta ağustos ayında doluluk oranlarımız çok ciddi seviyede." diye konuştu.
Turizm işletmecisi Salim Kabaoğlu ise bölgede yavaş yavaş hareketlilik yaşandığını dile getirdi.
TATİLCİLERİN "ZİPLİNE" KEYFİ
Yaylaya gelen tatilciler, çelik halatlarla bağlanarak dağdan aşağı inilen "zipline" ile adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.
Zipline sistemini kuran işletmeler, 75 metre yükseklikte, 160 metre uzunluktaki alanda müşterilerine doğal güzellikleri yukarıdan görme imkanı sunuyor. Emniyet kemeriyle bağlandıktan sonra çelik halat yardımıyla vadinin karşı yakasına geçen ziyaretçiler, daha sonra aynı yolu izleyerek başladığı yere dönüyor.
Zipline yapan 65 yaşındaki Emine Tunçer, aktivitenin çok eğlenceli olduğunu belirterek "Ben bunu yapmayı çok istiyordum. Karadeniz çok güzel. Ayder ise bir başka güzel." dedi.
Muğla Fethiye'den gelen Ayşe Yurtseven ise Karadeniz'in her şeyinin güzel olduğunu ve memnun kaldıklarını ifade etti.
Bursa'dan gelen Betül Şan ise ilk defa zipline yaptığını belirterek, "Çok güzel ve eğlenceliydi. Biraz korktum. Karadeniz'i çok seviyorum." diye konuştu.
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