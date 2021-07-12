Hatay'da kahreden olay! Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize girip akıntıya kapılan Memik Bozkurt boğulurken, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu. Haberi alıp bölgeye gelen yakanları sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlar Memik Bozkurt ve Kadir Göktaş, denize girdi. İki genç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını fark eden çevredekiler, kurtarmak için denize girdi. Bozkurt, baygın halde sudan çıkartılırken, arkadaşı Göktaş ise kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, sudan çıkartılan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, ekiplerin Göktaş'ı bulmak için başlattığı çalışma ise devam ediyor.
GERİYE KIYIYA BIRAKTIĞI BİSİKLETİ KALDI
Ayrıca Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu Faysal El Sincar (12), boğuldu. Talihsiz çocuktan geriye kıyıda bıraktığı bisikleti kaldı.
Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Gölbaşı Gölüne giren Suriye uyruklu Faysal El Sincar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun çırpındığını görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada küçük Faysal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Faysal El Sincarın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Öte yandan, talihsiz çocuktan geriye kıyıda bıraktığı bisikleti kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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