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28 Şubat zihniyeti bu kez de İstanbul'da hortladı! Hadsiz saldırı kamerada!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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28 Şubat zihniyeti bu kez de İstanbul'da hortladı! Hadsiz saldırı kamerada!

İstanbul Ortaköy'de ortaya çıkan başörtüsü düşmanı kadın, başörtülü başka bir kadına ve çocuğuna sözlü hakaretlerde bulundu. Haddini aşan ifadeler kullanan kadının çirkin saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başörtüsü düşmanı zihniyet, bu kez İstanbul'da kendini gösterdi.

Ortaköy'de yürüyen başörtülülere saygısızca hakaretlerde bulunan kadın, 'Surata bak. Kenar mahallenin karıları, pislikler, ben Ortaköy'de oturuyorum.' ifadelerini kullandı.

Kendini kaybeden kadının skandal saldırısı başka vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Kadının bu şekilde başka bir kadına başörtüsü yüzden saldırması sosyal medyada da büyük tepki çekti. Twitter'da görüntülere verilen tepkilerden bazıları şöyle:

Şimdi gelmişler laiklikten Atatürkçülükten bahsediyolar. Bu vatanın her karışında başı örtülü kadınlarımız gezer ve gezecektir. Var mı engelleyecek bir cesur?

Allah ıslah etsin...! Kızayım diyorum kızamıyorum..! Sadece acıyorum...!

İçi lağım dolu testi, patlamış sonunda dayananamış. Bunlardan çok var. Uyanık olmak lazım.

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