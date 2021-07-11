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İstanbul'da akılalmaz kaza! Sürücüsüz otomobil takla attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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İstanbul'da akılalmaz kaza! Sürücüsüz otomobil takla attı

Ataşehir'de sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobil, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin takla anı ve olaydan saniyeler önce kazanın olduğu yerden bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği görülüyor.

Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde 34 DIIM 146 plakalı otomobilini sağ şeride park eden sürücü araçtan indi.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza sonucu takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Caddedeki kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sürücünün park ettiği araçtan indiği ve bir süre sonra otomobilin hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çaptıktan sonra takla atma anı yer alıyor.

Kazanın olduğu kaldırımdan olaydan saniyeler öncesinde bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği de görülüyor.

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