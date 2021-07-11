İstanbul'da akılalmaz kaza! Sürücüsüz otomobil takla attı

Görüntülerde sürücünün park ettiği araçtan indiği ve bir süre sonra otomobilin hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çaptıktan sonra takla atma anı yer alıyor.

Kazanın olduğu kaldırımdan olaydan saniyeler öncesinde bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği de görülüyor.