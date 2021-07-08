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Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

İstanbul Bahçelievler'de genç bir çift korku dolu anlar yaşadı. Baba, bebek arabasını sürerken içindeki içindeki çocuğu yere düşürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Baba, bebek arabasını sürerken çocuğu yere düşürdüğü o anlarda kameralar kayıttaydı.

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

İstanbul Bahçelievler'de bir baba, bebek arabasını sürerken bir işyerine girmek istedi. Tam da bu sırada çocuk arabadan yere düştü.

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

Kısa süreli şok geçiren baba neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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