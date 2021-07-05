Kamyon şoförü faciayı önledi!





"ÇARPMAMAK İÇİN KAMYONU YAN YATIRMIŞ"

Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, "Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var" dedi.