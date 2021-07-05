Kamyon şoförü faciayı önledi!
Son dakika haberine göre; Antalya’da fireni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı. 4 aracın hurdaya döndüğü lazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Günhan, trafikten dolayı yavaş ilerleyen araç konvoyunu görünce önce kornaya basmaya başladı, araçlara yaklaşınca ise direksiyonu kırarak kamyonunu yan yatırdı. Sürüklenen kamyon 4 araca çarptıktan sonra yan bir şekilde yolda durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazanın şokunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Günhan ve eşi ise yakınlarına ait bir araçla tedavi için hastaneye kaldırıldı.
"ÇARPMAMAK İÇİN KAMYONU YAN YATIRMIŞ"
Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, "Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var" dedi.
Kamyonun yolu kapatmasından dolayı trafik uzun süre kilitlenirken, polis ekipleri orta bariyerleri kaldırtarak bir süre trafiği karşı şeritten verdirdi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar bu hangi tarihte açılacak? MEB duyurdu...
- Raflar baştan sona değişecek! A101, BİM, Migros ve ŞOK ayak uyduracak! Artık satılmayacak...
- Öğrencilerin aklı fikri oradaydı! LGS tercihleri başlıyor! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu hafta, erken yatar mı?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...
- Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...
- Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...
- Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...
- İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...
- Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...
- Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul 1. sınıf kayıt sorgulama...