Adana’da akılalmaz olay! Kız kardeşinin ve yeğenin kocasını ellerinden aldı

Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen Gülsüm Köksal ise "Bana iftira atıyorlar. Adımı karalamak istiyorlar" diyerek kendini savundu.