Antalya'da apartman bahçesinde bir kadın vücudunda yara ve morluklar içinde bulundu
YAŞAM DHA
Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, 523 Sokak’taki bir apartman bahçesinde bugün saat 10.00 sıralarında perişan halde olan, vücudunda yara ve morluklar olan kadını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen kadın, hastaneye götürüldü.
Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, 523 Sokak'taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı.
İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi.
Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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