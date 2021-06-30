Müzik Yapımcısı Ata Erol: Türkçe müzik piyasasına giriyorum

EN ÇOK RUSYA VE AMERİKA DİNLİYOR

Ata Erol parçalarının hangi ülkelerde daha çok dinlendiğini "Bigroom House ve Elektronik Dans Müzik tarzı kariyerime başlama sebebimdi fakat insanlar tüm Dünya'da bu tarza karşı ilgisini yitirdi. Bu türe karşı hala ilgi duyan dinleyiciler genellikle yabancı ülkelerde. Benim dinleyicilerim en çok Rusya ve Amerika'dan." diyerek açıklamalarına devam eden yapımcı, Pop tarzındaki son parçası "The Most" ile Türkiye'nin 7. Sıraya yükseldiğini açıkladı.

"TÜRK KÜLTÜRÜYLE GLOBAL BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Ata Erol yeni müzik projesiyle ilgili olarak "Mahmut Orhan gibi bir müzik profesörü ülkemizin seçkin müzik kültürünü türk ezgileriyle global çapta herkese en iyi şekilde ulaştırdı. Ben de örnek aldığım Türk yapımcıların izinde ülkemizi Dünya'ya duyurmak için elimden geleni yapacağım. Türk kültürüyle global bir çalışma olacak." şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİM ARKADAŞLARIM VE AİLEM"

Prodüktör Ata Erol, "Ben müziğe bir bilgisayar ve ailemin aldığı DJ setiyle başladım. Martin Garrix'in Tomorrowland performansını gördükten sonra kendi müziğimi üretmeye karar verdim. Sonrasında çok çalıştım ve dünyaca ünlü plak şirketi Spinnin' Records'un düzenlediği yarışmada 4. Oldum. Bunun haberini verdiğimde beni en çok destekleyenler her zaman yakın çevremdeki kişiler oldu. Benim en büyük destekçilerim arkadaşlarım ve ailem." dedi.