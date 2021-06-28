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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine baskın: 75 bine yakın hap ele geçirildi

Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu satışı yapan ölüm tacirlerine yönelik yapılan baskında 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi Konuyla ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine baskın: 75 bine yakın hap ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler, Karşıyaka ve Buca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi. Öte yandan, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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