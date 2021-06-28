İzmir'de uyuşturucu tacirlerine baskın: 75 bine yakın hap ele geçirildi

Operasyonlarda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi. Öte yandan, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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