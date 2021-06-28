Bursa'da hayvanlara bakmak için anlaşan ve slaj makinasına kolunu kaptıran genç adalet istiyor

Kolumu makinaya kaptırdım. Hemen ambulansı aradılar, beni Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiler. Burada yapılan operasyonla kolumu kestiler. Kolum koptuktan sonra aile bir defa ziyaretime geldi. Ben şikayetçi olunca bir daha hiç gelmediler. Ben kolumu kaybettim, bunun bedelini tazminat olarak istiyorum. Davayı açtık. Ben karşı tarafın mallarını kaçırdığını duydum. Hayata küsmedim, hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Hayallerim var" dedi.