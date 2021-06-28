Bursa'da hayvanlara bakmak için anlaşan ve slaj makinasına kolunu kaptıran genç adalet istiyor
Bursa'da lise öğrencisi, koyunlarına bakmak için çalıştığı iş yerinde slaj makinasında kolunu kaptırdı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla genç adamın kolu omuzundan kesildi. Yunus Emre Zırtlan isimli genç, işverenler hakkında sigortasız bir şekilde yanlarında çocuk ve genç işçi çalıştırmaktan SGK’ya şikayette bulundu.
Orhaneli ilçesinin Göynükbelen köyünde yaşayan Yunus Emre Zırtlan (16), pandemi sebebiyle kapalı olan okulundan boş kalan zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için bir ailenin koyunlarına bakmak için işe başladı.
Genç adam, Mustafa G. ve oğlu Serdal G'nin koyunlarına bakmaya başladı. İddiaya göre, aile, anlaşmanın dışında, genç adamı slaj makinasında çalıştırdı. Daha önce hiç bu makinada çalışmamış olan Zırtlan, kolunu makinaya kaptırdı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla genç adamın kolu omuzundan kesildi.
Hayatının baharında kolunu kaybeden lise öğrencisi, tecrübesi olmadığı halde slaj makinasında çalıştırıp kolunu kaybetmesine sebep olan aileye tazminat davası açtı. Kazadan bir hafta sonra tazminat davası açmaya hazırlandığı ailenin hayvanları başka bir kişiye satması genç adamı daha da üzdü. Kopan koluna rağmen hayata sımsıkı sarılan ve alacağı tazminatla kendine kol nakli yaptırmayı hedefleyen genç adalet istiyor. Yunus Emre Zırtlan, işverenler hakkında sigortasız bir şekilde yanlarında çocuk ve genç işçi çalıştırmaktan SGK'ya şikayette bulundu.
Başından geçenleri anlatan Yunus Emre Zırtlan, "Ben Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Meslek Lisesi'nde okuyorum. Aynı köyde yaşayan Gökçen ailesi benimle çalışır mısın diye teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Ben bu ailenin 2 ay koyunlarına baktım. Ben bu aileyle sadece hayvanlarına bakmak için anlaştım. Beni anlamama rağmen slaj işinde çalıştırdılar.
Kolumu makinaya kaptırdım. Hemen ambulansı aradılar, beni Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiler. Burada yapılan operasyonla kolumu kestiler. Kolum koptuktan sonra aile bir defa ziyaretime geldi. Ben şikayetçi olunca bir daha hiç gelmediler. Ben kolumu kaybettim, bunun bedelini tazminat olarak istiyorum. Davayı açtık. Ben karşı tarafın mallarını kaçırdığını duydum. Hayata küsmedim, hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Hayallerim var" dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Serdal G. ise, "Ben Yunus Emre'yi yanımda çalıştırmadım. O bana yardım etmek için geliyordu. Benden borç almışlardı. Borcu ödemek için yardıma geliyorlardı. Üzerimden malları kaçırmadım. Hayvancılıktan para kazanmadığım için koyunlarımı başka birine sattım" şeklinde konuştu
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