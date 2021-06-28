2 milyar dolarlık miras kavgası! Yeni bir dava açıldı

"YETKİSİ OLMADIĞI HALDE..."

Selçuk Ecza Holding'de Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın yüzde 51, Demans hastası Nezahat Keleşoğlu'nun yüzde 29.4, muris Ahmet Keleşoğlu'nun diğer varislerinin yüzde 19.6, Mustafa Sonay Gürgen'in ise yüzde 1 payı bulunuyor. Avukat Mustafa Demirbağ'ın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde "Müvekkillerin genel kurullara katılmaları engellenmiştir. Mustafa Sonay Gürgen hâkim şirkette 280 milyonda 1 hisse sahibi olarak yetkisi olmadığı halde Nezahat Keleşoğlu'nu temsil etmekte, vakıf temsil yetkisini de elinde bulundurarak neredeyse tek başına genel kurul kararı almak suretiyle şirketlerdeki hâkimiyetini diğer küçük ortaklar aleyhine kullanmaktadır."