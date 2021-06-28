2 milyar dolarlık miras kavgası! Yeni bir dava açıldı
Selçuk Ecza Holding'in varisleri arasında patlak veren miras kavgası devam ediyor. 2 milyar dolarlık miras kavgasında kayyum atanması istenen holdingde son perde aralandı. Holdingle birlikte 6 şirketin 4 ay önceki genel kurulunda alınan kararların iptali istemiyle yeni bir dava açıldı.
Selçuk Ecza Holding'de, varisler arasındaki miras kavgası sürüyor. Tüm kararları tek başına alan Mustafa Sonay Gürgen'in, holding sermayesindeki payının 280 milyonda 1 lira olduğu ifade edildi. 6 şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapan Demans hastası Nezahat Keleşoğlu'nun vasisi ve aynı zamanda yeğeni Mustafa Sonay Gürgen'in holdingi tek başına yönettiği, ancak holding sermayesindeki payının 280 milyonda 1 lira olduğu belirtildi.
Selçuk Ecza Deposu'nda 5.5 milyon lira payı olan Gürgen'in, As Ecza Deposu'nda 67 lira, Tez Trans Lojistik şirketinde de yine 1 lira değerinde hisseye sahip olduğu iddia edildi.
"YETKİSİ OLMADIĞI HALDE..."
Selçuk Ecza Holding'de Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın yüzde 51, Demans hastası Nezahat Keleşoğlu'nun yüzde 29.4, muris Ahmet Keleşoğlu'nun diğer varislerinin yüzde 19.6, Mustafa Sonay Gürgen'in ise yüzde 1 payı bulunuyor. Avukat Mustafa Demirbağ'ın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde "Müvekkillerin genel kurullara katılmaları engellenmiştir. Mustafa Sonay Gürgen hâkim şirkette 280 milyonda 1 hisse sahibi olarak yetkisi olmadığı halde Nezahat Keleşoğlu'nu temsil etmekte, vakıf temsil yetkisini de elinde bulundurarak neredeyse tek başına genel kurul kararı almak suretiyle şirketlerdeki hâkimiyetini diğer küçük ortaklar aleyhine kullanmaktadır."
"Selçuk Ecza Deposu, As Ecza Deposu, Aksel Ecza Deposu ve Tez Trans Lojistik şirketinin 23 Mart 2021'deki son genel kurulun ve burada alınan kararların iptalini istiyoruz. Ahmet Keleşoğlu'nun mirasçılarının ortaklık haklarının kullanılması engellendiğinden son genel kurulun yoklukla malül olduğunun tespitini talep ediyoruz" denildi.
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