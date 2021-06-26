İstanbul'da ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı:1 ölü, 1 yaralı

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Ali Turhanoğlu kavgada kendisine destek olması için bir arkadaşını aradı. Olay yerine gelen arkadaşı ve Ali Tulgaroğlu, aile fertlerinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.