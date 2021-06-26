İstanbul'da ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı:1 ölü, 1 yaralı
Bağcılar’da saat 02:00 sıralarında Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta ailesiyle oturan bir kişi, kendisiyle tartışmaya giren iki kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
İddiaya göre, Ali Tulgaroğlu (51), parkta ailesiyle birlikte oturan bir kişi ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Ali Turhanoğlu kavgada kendisine destek olması için bir arkadaşını aradı. Olay yerine gelen arkadaşı ve Ali Tulgaroğlu, aile fertlerinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Silahlı kavga sonrası Ali Tulgaroğlu ağır yaralanırken, arkadaşı ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahlı kavgada ağır şekilde yaralanan iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu olay yerinde hayatını kaybederken bacağından yaralanan arkadaşı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Ali Tulgaroğlu'nun ölüm haberini alan aile yakınları olay yerine geldi. Kanlar içinde yerde yatan adamı gören aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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