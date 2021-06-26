Genç pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay!
Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar, İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç pilotun, ölmeden önce tartıştığı kız arkadaşına yumruk attığı ifade edildi.
Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar (32) İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
İddiaya göre; Cihangir'de yaşayan ve THY Uçuş Akademisi'nden 2016'da mezun olduktan sonra şirketin Boeing-737 filosunda ikinci pilot olarak görev yapan Bayraktar, kaldığı evde düzenlenen partiden sonra kız arkadaşı Burcu D. ile tartışıp yumruklaştı.
Genç kızın "Şikâyetçi olacağım" diyerek hastaneye gitmesinin ardından, apartmanın 2'nci katından düşen Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesini, Başkurt Sokak'ta apartman görevlisi bahçe katında buldu.
Polis ve savcının ilk incelemesinde, pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.
TARTIŞIP KAVGA ETTİK
Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümü polisi harekete geçirdi. Bayraktar'ın ölmeden önce tartışıp yumruk attığı kız arkadaşı Burcu D.'nin ifadesine başvuruldu. Burcu D. "Gece birlikte içki içtikten sonra akşam saat 24.00'te arkadaşlar evden ayrıldı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında dairedeyken tartışıp kavga ettik. Bu sırada Kutay bana yumruk attı. Şikâyetçi olacağımı söyleyip hastaneye gittim" dedi.
Polis, pilotun kendisinin mi atladığı, yoksa başkaları tarafından mı atıldığının tespiti için araştırma yapıyor. Pilotun düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
ACILI BABA KONUŞTU
Oğlunun Çanakkale'deki cenazesinde konuşan emekli öğretmen Heybet Bayraktar, oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü belirterek "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önce alkol almaz. Evinin Fransız balkonu vardı. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" diye konuştu.
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