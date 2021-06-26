Genç pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay!

ACILI BABA KONUŞTU

Oğlunun Çanakkale'deki cenazesinde konuşan emekli öğretmen Heybet Bayraktar, oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü belirterek "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önce alkol almaz. Evinin Fransız balkonu vardı. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" diye konuştu.