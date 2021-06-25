Mersin’de nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
Tarsus ilçesinde nesli tükenmekte olan 2 su samuru, şelalede ölü bulundu. Avlanması ve yakalanması yasak olan su samurlarının ölümüyle ilgili ekipler inceleme başlattı
YAŞAM DHA
Tarsus ilçesinde bulunan şelalede suların çekilmesiyle 2 su samuru ölü olarak bulundu.
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