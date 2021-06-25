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Mersin’de nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

Tarsus ilçesinde nesli tükenmekte olan 2 su samuru, şelalede ölü bulundu. Avlanması ve yakalanması yasak olan su samurlarının ölümüyle ilgili ekipler inceleme başlattı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Mersin’de nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

Tarsus ilçesinde bulunan şelalede suların çekilmesiyle 2 su samuru ölü olarak bulundu.

Etçil ve memeli bir hayvan olarak bilinen, nesilleri tükenme noktasında olduğu için avlanması ve yakalanması yasak olan su samurlarının ölümüyle ilgili ekipler inceleme başlattı.

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