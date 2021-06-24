Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran Perşembe hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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