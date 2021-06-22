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Yolcu otobüsünde büyük panik! Covid-19 hastası yolcu karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; - seferini yapan yolcu otobüsünde bulunan ve Covid-19 karantinasının 10.gününde olduğu anlaşılan Afgan yolcu ’deki yurdunda karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Yolcu otobüsünde büyük panik! Covid-19 hastası yolcu karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre 'dan 'a gitmek üzere yola çıkan 34 YN 6901 plakalı yolcu otobüsüne Van'dan binen 21 yaşındaki vatandaşı Agarahim Kerimi'nin girişindeki uygulama noktasında Covid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.


Emniyet güçlerinin 28 yolcunun bulunduğu otobüsteki yolcuları sorgulaması sırasında testinin pozitif olduğu anlaşılan Kerimi için yetkililerine bilgi verildi.


Bir süre uygulama noktasında bekletilen otobüste bulunan diğer 27 yolcunun durumu değerlendirildikten sonra "Temaslı" olarak gittikleri yerlerdeki ikametlerinde karantinaya alınmak üzere izin verilirken, Türkçe konuşamayan Kerimi bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından karantina amacıyla yurduna götürüldü.


Afganistan vatandaşı şahsın testinin 10 gün önce pozitif çıktığı, yurdunda ise 14 gün karantina süresini tamamlayıncaya kadar kalacağı öğrenildi.

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