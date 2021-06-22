Yolcu otobüsünde büyük panik! Covid-19 hastası yolcu karantinaya alındı



Bir süre uygulama noktasında bekletilen otobüste bulunan diğer 27 yolcunun durumu değerlendirildikten sonra "Temaslı" olarak gittikleri yerlerdeki ikametlerinde karantinaya alınmak üzere izin verilirken, Türkçe konuşamayan Kerimi bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından karantina amacıyla Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK yurduna götürüldü.