Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı| Bugün hava nasıl olacak? HAVA DURUMU | İstanbul Ankara İzmir 21 Haziran 2021
21 Haziran 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney ve doğu kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Mersin çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu; bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu
KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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