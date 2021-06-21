Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı| Bugün hava nasıl olacak? HAVA DURUMU | İstanbul Ankara İzmir 21 Haziran 2021

EGE

Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı