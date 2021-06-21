Adana’da sulama kanalına atlayan adam hayatını kaybetti! Geriye terlik ve cep telefonu kaldı

Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda erkeğin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gencin suya atladığı yaya köprüsünde terlik, cep telefonu ve parasını bıraktığını saptayan polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.