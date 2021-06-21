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Adana’da sulama kanalına atlayan adam hayatını kaybetti! Geriye terlik ve cep telefonu kaldı

'da saat 05.45 sıralarında merkez Mavi Bulvar'da sulama kanalına atlayan kimliği henüz öğrenilemeyen 20'li yaşlarda bir erkek boğuldu. Gencin suya atladığı yaya köprüsüne terlik, cep telefonu ve parasını bıraktığını belirleyen polis, intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Adana’da sulama kanalına atlayan adam hayatını kaybetti! Geriye terlik ve cep telefonu kaldı

Bulvarda yürüyüşe çıkanlar, bir gencin yaya köprüsünden sulama kanalına atladığını görünce durumu polise ve 'e bildirdi.

Suda akıntıyla sürüklenen gencin cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi tarafından atladığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde kanal içindeki yosunlara takılmış halde bulundu.

'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda erkeğin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gencin suya atladığı yaya köprüsünde terlik, cep telefonu ve parasını bıraktığını saptayan polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Öte yandan dalgıç polislerin gencin cesedini sudan çıkarttığı anlarda bazı kişilerin cep telefonları ile çalışmaları görüntüledikleri görüldü.

Telefon ile çekim yapanlar, polisin uyarısı sonrası bölgeden uzaklaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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