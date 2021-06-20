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Adana'da komşu dehşeti! Dikkat çeken fotoğrafı ortaya çıktı

'da site içerisindeki komşular arasında çıkan tartışmada 1 kadın pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay merkez ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Adana'da komşu dehşeti! Dikkat çeken fotoğrafı ortaya çıktı

İddiaya göre . ile komşuları . ve dini nikahlı eşi . arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıfat D., 100 metre ilerdeki evine giderek pompalı tüfeğini alıp komşularının evini bastı.

Rıfat D.nin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Sami H., ve Durdu Ö. yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri apartmanda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekipleri Durdu Ö.nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı Sami H. ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Rıfat D.nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayette kullanılan pompalı tüfek ise Rıfat D.nin babası .nin evinde ele geçirildi.

Polis, suç aletini el koyarken baba Nuri D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bu arada komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Rıfat D.nin sosyal medya hesabında elinde 2 adet bıçakla paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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