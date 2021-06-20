Adana'da komşu dehşeti! Dikkat çeken fotoğrafı ortaya çıktı

Polis, suç aletini el koyarken baba Nuri D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bu arada komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Rıfat D.nin sosyal medya hesabında elinde 2 adet bıçakla paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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