Alexone yeni single için stüdyoya kapandı

Yaptığı videolar ile dünya standartlarında işlere imza atan Alexone popüler bir kaç diziden başrol teklifi aldı.Yapmış olduğu ingilizce seslendirme ve içerikler ile dünyanın en çok izlenen dizileri Narcos ,El Chapo ve La casada papel sahnelerini kendi seslendirme videoları yapan alexone global sosyal medya platformlarda çok ilgi çekti,milyonlarca izlenmelere ulaştı.



Ayrıca dijital platformda büyük bir şirketten oyunculuk için başrol teklifi alan alexone kendi senaryomu yazıyorum ve kendi dizimi kendim çekeceğim dedi.Oyunculuk kariyerinde çok iyi bir projede yer alıp bu alanda avrupanın en iyisi olmak istiyorum diyerek sevenlerini müjdeyi en kısa zamanda vereceğini söyledi.



Alexone birde Tiktok'ta zirveye oturduktan sonra yeni yetenekleri canlı yayın programlarına alarak onlarada kendilerine seslerini ve yeteneklerini gösterme şansı veriyor. Kalbinin güzelliği ve mütevaziliği herkes tarafından çok seviliyor.



Global bir fenomen house kurup dünyanın en iyi fenomenleri ile dijital mecralarda yapılmamış işlere imza atacağız dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN