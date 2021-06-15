Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN UYARI

15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.