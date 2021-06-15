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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında dahil 'nin çok sayıda iline yönelik gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürecek olan yağış nedeniyle vatandaşlardan su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Peki İstanbul ve 'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında yurdun çok sayıda bölgesinde ve ilinde gökgürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN UYARI

15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta olmak üzere ve Trakya (, , ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA YAĞMURA TESLİM

16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Bugün öğle saatlerinden itibaren , , çevreleri ile yarın (16.06.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde 'ın güney ve doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların Antalya, Burdur, Isparta çevrelerinde yarın (16.06.2021 Çarşamba) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

İstanbul'da yağışlar hava ne kadar sürecek? İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR HAVA NE KADAR SÜRECEK?

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