Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu feci şekilde can verdi!
Son dakika haberine göre: Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendikten sonra başka bir aracın altında ezilerek feci şekilde can verdi.
Olay, saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 DS 8728 plakalı otomobil sürücüsü hızlı şekilde seyir halindeyken yolun karşına geçmeye çalışan Emsal Güli'ye(55) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaya otoyolda metrelerce sürüklendi. Ağır şekilde yaralanan Emsal Güli, yerde yattığı esnada kendisini fark etmeyen 34 BZ 2618 plakalı otomobilin altında ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Emsal Güli üzerinde yaptığı inceleme sonrası şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay yerine yakın yerde bulunan bir fabrikada bekçilik yapan Bayram Altın,
''İçerideydim bir baktım bir ses geldi. Takriben dedim herhalde araba vurdu birbirine, sonra biraz daha bekledik. Baktık kalabalıklar oluşunca adama vurduğunu da biz görmedik tabi. Ben öyle bir şey görmedim ama sadece ben arabanın sesini duydum, pat diye bir ses çıktığını gördüm. Herhalde dedim arabalar birbirine vurdu. Sonradan olay yeri yanımızda olduğu için baktık ki araç adama vurmuş, gördüğümüz o kadar'' dedi.
Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik sıkışıklığı araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonrası şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırılırken kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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