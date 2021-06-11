Son dakika: Metrobüs durağında büyük panik! Çatallı saldırgan korku dolu anlar yaşattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin anonsuyla olay yerine müzakereci polis ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Bu sırada, bir süre boş metrobüste bekleyen şahıs, ardından yanındaki kadınla birlikte olay yerindeki ambulansa geçerek kapıyı kilitledi.