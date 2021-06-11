Son dakika: Metrobüs durağında büyük panik! Çatallı saldırgan korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberine göre, İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da metrobüse binerek elindeki çatalla kendisine zarar veren kişi, yanındaki kadınla birlikte Sefaköy durağında kendisini önce metrobüse ve ardından olay yerine gelen ambulansa kilitledi. Olay yerine gelen müzakereci polis tarafından ikna edilen kişi hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...
Olay yerine gelen müzakereci polis tarafından ikna edilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay sırasında metrobüste bulunan yolcular, şahsın madde bağımlısı olabileceğini iddia etti.
Olay, saat 00.15 sıralarında Sefaköy metrobüs durağında yaşandı. Yenibosna'da yanındaki kadınla metrobüse binen ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi, elindeki çatalla kendisine zarar vermeyen başladı.
İsmi henüz öğrenilemeyen ve kendisine neden zarar verdiği belirlenemeyen kişiyi, metrobüsteki yolcular ikna etmeye çalıştı. Şahsı ikna etmekte başarılı olamayan yolcular, tehditler üzerine Sefaköy durağında metrobüsü boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin anonsuyla olay yerine müzakereci polis ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Bu sırada, bir süre boş metrobüste bekleyen şahıs, ardından yanındaki kadınla birlikte olay yerindeki ambulansa geçerek kapıyı kilitledi.
Çevredeki güvenlik önlemleri altında, kendisine zarar veren şahsı ikna etmeye çalışan müzakereci polis, bir süre sonra başarılı oldu. İkna edilen kişi, yanındaki kadınla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin, tedavisi sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!