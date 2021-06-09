09 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul'da metro arızası! Seferler durduruldu

Son dakika haberine göre; -Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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İstanbul'da metro arızası! Seferler durduruldu

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A -Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin - ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.

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