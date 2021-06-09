Ankara'da otomobil dereye devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre; Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hasan Kılıç (23) idaresindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde önce yol kenarındaki tabelaya çarptı, ardından dereye devrildi.
Araçtakilerden hafif yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araçta olduğu belirtilen kişilerin telefonunu aradı ancak ulaşamadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları aramada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralı Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam edecek mi?
- İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?
- KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...
- Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
- 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...
- EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...
- ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
- Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...
- 40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...
- Ve resmen açıklandı, kredi müjdesi! 5,10,15,20 bin TL başvurana veriliyor! ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank...
- 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...