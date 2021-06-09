09 Haziran 2021, Çarşamba
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Ankara'da otomobil dereye devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sudan çıkarılan cenazeler, morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2021
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Ankara'da otomobil dereye devrildi! Ölü ve yaralılar var

(23) idaresindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil, Yılbant Caddesi'nde önce yol kenarındaki tabelaya çarptı, ardından dereye devrildi.

Araçtakilerden hafif yaralanan (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araçta olduğu belirtilen kişilerin telefonunu aradı ancak ulaşamadı.

Büyükşehir Belediyesi ve su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları aramada Hasan Kılıç, (18) ve 'ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cenazeler, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı Örnek, tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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