Son dakika: İzmir'de dehşet! Akrabasını uykuda bıçakladı
Son dakika haberine göre; İzmir’in Konak ilçesinde, kanepede uyuduğu esnada içeriye giren akrabası tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, gece saat 00.15 sıralarında Lale Mahallesi 3577 Sokak'ta bulunan bir evin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ç. (29) kanepede uyuduğu esnada içeriye hızla giren akrabası K.S. (17) tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklandı.
U.Ç., kanlar içerisinde kalırken, K.S., hızla evden çıkarak olay yerinden kaçtı. Durum, polis ekiplerine ihbar edilirken, ağır yaralı olan U.Ç., bir yakını tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaçan şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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