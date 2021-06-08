Son dakika: İzmir'de dehşet! Akrabasını uykuda bıçakladı

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Lale Mahallesi 3577 Sokak'ta bulunan bir evin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ç. (29) kanepede uyuduğu esnada içeriye hızla giren akrabası K.S. (17) tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklandı.