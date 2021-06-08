Antalya’da yaşayan Dilek Göktaş’ın yardım çığlığı: Hayatım kâbus oldu ölmek istemiyorum

'POLİS AMCALAR KORUSUN'

Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzaklaştırma bittikten sonra yeniden şiddet uygulamaya devam etti. Dayanamayıp, şubatta oğlum ile birlikte evi terk edip, başka bir eve taşındım, ama kısa süre bizi buldu. En son 31 Mayıs'ta geldiğinde yine şiddet uyguladı. Gözümü bu hale getirdi. Bana, 'Seni sakat bırakırım' diye tehditler savurdu. Gözümü bu hale getirdikten sonra savcılığa dilekçe verdim.