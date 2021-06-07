Adana'da kaybolan genç ölü bulundu!

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan ve dün öğle saatlerinde evden çıkan Muhammet Cihan'dan bir daha haber alınamadı. Muhammet için endişelenen yakınları, serinlemek amacıyla Gülhatmi Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girmiş olabileceğini polise söyledi.