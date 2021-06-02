Vakaların en çok azaldığı il! Vatandaşların rehavet endişesi





Tekrar tam kapanma istemediğini söyleyen lise öğrencisi Zehra Zeytun ise, "Vakalar daha da artarsa daha kötü olur bu sefer. Bir daha kapanma olursa insanlar bunu kaldıramaz, özellikle öğrenciler. Tek bir isteğim, insanlar rahatlığa kapılmasın, vakalar yükselmesin" diye konuştu.

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