Rüyada kedi görmek ne anlama geliyor? Kedi görmek rüya tabirleri

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK



Rüyada sarı kedi görmek özgürlüğü sembolize eder. Muhtemelen hayatınızda özgürlüğü arzu eden birisiniz ve herhangi bir şekilde bağlanma fikrinden nefret ediyorsunuz. Bir kedi oldukça çevik olduğu ve esnekliği nedeniyle durumlardan çıkabildiği için bilinir ve bu, hayatın herhangi bir yerine ulaşmak için yapmanız gereken başka bir şeydir.



Rüyada sarı kedi görmek her ne kadar yeni yöntemler öğrenmek ya da davranışınızı bir şekilde değiştirmek zorunda olduğunuz anlamına gelse de, yaklaşımınızı çeşitli zamanlarda nasıl değiştireceğinizi öğrenmeniz gerektiğine işarettir. Bir kedinin oldukça meraklı bir hayvan olduğu bilinir ve bu merakın bir kısmını kendi hayatınıza entegre etmeye çalışmak en iyisidir. Rüyada sarı kedi görmek sırlarla doğrudan ilişkilidir, ancak onları tutan siz değilsiniz. Bunun yerine, yakınınızdaki biri hayatınızı etkileyebilecek bir şeye sahip olabilir ve bir şeylerin ortaya çıkması halinde bir anda değişebileceğini bilmeniz gerekir.



RÜYADA BİRDEN FAZLA KEDİ GÖRMEK



Dokuz cana sahip bir kedi fikri, yaşamda daha fazla risk almanızın size söylendiği anlamına gelir.



Her zaman güvenli oynamak sıkıcı ve anlamsız olacaktır, bu yüzden hayatın herhangi bir yerine ulaşmak için devam etmeli ve bu sınırları zorlamalısınız. Genel olarak, odaklanmanız gereken kediler, uyumluluk, risk alma ve sadece sıkıcı bir hayat yaşamamaya odaklanır. Rüyada birden fazla kedi görmek hayatınızın monotonlaştığına ve onu renklendirmeniz gerektiğine işaret eder. Hayatınıza biraz heyecan katın ve sizi nereye götürdüğüne bakın, çünkü bu dünyanın bir bütün olarak nasıl işlediğine dair bakış açınızı tamamen değiştirecektir.



Rüyada birden fazla kedi görmek; sahip olduğunuzu hayal etmek, başkalarını her zaman yalanlara ya da yanılgılarına dayanarak manipüle etme girişiminizi temsil edebilir. Rüyadaki kediler iyi hissetme, sevilme ya da nesnel olmayan şeyler hakkında rahat hissetme ihtiyacınızı yansıtabilir. Çünkü gerçekleri görmezden gelmeyi seçmek daha iyi hissettirir. Rüyada birden fazla kedi görmek kimi tabircilere göre acı veya sert gerçeği hissetmemek için kendinize yalan söylediğiniz anlamına gelir. Kediler, sizi sevmeleri için başkalarına yalan söylemekle de tabir olunur.



RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI



Rüyada bir kedinin kendisini tırmaladığını gören kimse çoğunlukla kendisi veya diğer insanların mükemmel olduğuna dair objektif olmayan inançlara sahiptir. Çok hassas veya koruyucu olduğumuz yanılsamalar veya kanıtlanamayan inançlarla karşı karşıyasınızdır. Kanıtlanamayan şeyleri agresif bir şekilde önemsediğiniz anlamına gelir. Rüyada bir kedi sizi tırmalıyorsa kendinizi korkutuyorsunuz demektir. Kendinizin mükemmel olmadığını düşünüyorsunuz.



Bir rüyada kedi tırmalaması görmek dengesiz bir yanılsamayı veya yanılgıyı temsil eder. İnandığımız, imkansız, aşırı veya korkutucu şeyleri temsil eder. Bir rüyada kedinin sizi tırmaladığını gördüğünüzde, gerçekle ciddi şekilde temasınız kaldınız demektir. Rüyada kedi tırmalaması, mümkün olmayan fırsatlardan bile korktuğunuz anlamına gelir.



RÜYADA KEDİ KOVALAMAK



Rüyada kedi kovalamak, sorumlu hissettiğiniz yanlış inançlar veya fanteziler anlamına gelir. Rüyada kedi kovalamak kanıtlanamayan güçlü bencil inançları yansıtır. Rüyada bir kediyi kovaladığını gören kişi gerçek yaşamda başarısız olduğunu düşünür. Bazı tabircilere göre kedi kovalamak para, güç veya diğer insanlardan daha iyi olma konusundaki tanrısal inançları yansıtabilir. Bu, ayrıca doğru olmayan, ancak iyi niyetleri olan bir şeye inandığınız anlamına gelir. İnsanlara yardım etmenizi teşvik eden veya sizi çok ahlaki veya olumlu bir zihniyet içinde tutan fantezilere sahipsiniz demektir.