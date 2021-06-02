İstanbul’da şoke eden görüntü! Asma kattan düştü, telefonla konuşmaya devam etti
Kağıthane'de asma kattan düşen lastik ustası telefondaki arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde arkadaşıyla telefonda konuşmaya devam eden Sadık Tunç, daha sonra sandalyeye oturuyor.
Oto lastik tamir atölyesi olan Sadık Tunç, bir arkadaşının deposuna lastik almak için geldi. Lastik seçmek için de asma kata çıktı. Cep telefonundan arkadaşıyla konuşan Tunç, asma katın zeminindeki tahta kırılınca giriş kata düştü. Sadık Tunç, düşme anında bile telefonda konuşmaya devam etti.
KAMERAYA YANSIDI
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depoya gelen Tunç, merdiven ile asma kata çıkıyor. Lastik aradığı sırada da tahtanın kırılmasıyla kendini yerde buluyor. Bir yandan da arkadaşıyla telefonda konuşmaya devam eden Tunç, daha sonra sandalyeye oturuyor.
TELEFON ELİMDE KALDI
Sadık Tunç, "Üst kattan lastik almak için arkadaşın asma katına çıktım. Sağlam değilmiş. Bir anda kendimi yerde bulum. O sırada arkadaşımı aramıştım.
Lastiğin yerini öğreniyordum ama telefon elimde kaldı. Düştükten sonra görüşmeye devam ettim. Allah'tan bir şey olmadı. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık" dedi.
Depo sahibi Adem Göktaş da "Arkadaş lastik istedi. Lastiğin yerini söyledim. Üst kata çıktıktan sonra beni aradı. Ben lastiğin yerini tarif ederken düştü. Düşerken de benimle görüşüyordu.
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