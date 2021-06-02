İstanbul’da şoke eden görüntü! Asma kattan düştü, telefonla konuşmaya devam etti

Oto lastik tamir atölyesi olan Sadık Tunç, bir arkadaşının deposuna lastik almak için geldi. Lastik seçmek için de asma kata çıktı. Cep telefonundan arkadaşıyla konuşan Tunç, asma katın zeminindeki tahta kırılınca giriş kata düştü. Sadık Tunç, düşme anında bile telefonda konuşmaya devam etti.

KAMERAYA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depoya gelen Tunç, merdiven ile asma kata çıkıyor. Lastik aradığı sırada da tahtanın kırılmasıyla kendini yerde buluyor. Bir yandan da arkadaşıyla telefonda konuşmaya devam eden Tunç, daha sonra sandalyeye oturuyor.