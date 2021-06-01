Son dakika | Türkiye hangi ülkelerle aşı anlaşması yaptı! İşte liste
Son dakika haberi... Yaz tatili için rotasını yurt dışına çevirmek Türk turistleri yakından ilgilendiren haber. Türkiye'nin Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için anlaşma yaptığı ülke sayısı Yunanistan'ın da eklenmesiyle dörde ulaştı.
COVID-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörü sekteye uğradı.
Sektörde büyük pay sahibi olan turizm ülkelerinin ekonomisi de ciddi zararlara uğradı.
Ülkeler arasında imzalanan aşı sertifikası anlaşmaları ise seyahat yasağının kaldırılmasını ve daha birçok muafiyeti beraberinde getiriyor.
İşte Türkiye'nin karşılıklı aşı sertifikası anlaşması yaptığı ülkeler...
SIRBİSTAN
Türkiye ile Sırbistan vatandaşları corona virüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.
Salgın tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.
MACARİSTAN
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin corona virüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını açıkladı.
Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Maris, anlaşmanın detaylarını "Türkiye ile olan güçlü bağımızı göz önünde bulundurarak söz konusu ikili anlaşmayı yaptık" diyerek anlattı
Anlaşmanın sadece iki ülke arasında geçerli olacağını hatırlatan Büyükelçi Maris, "Türkiye, Macar turistler için en çok tercih edilen üçüncü ülke" vurgusu da yaptı.
BULGARİSTAN
Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde corona virüs testi ve karantina uygulamasından muaf olacak.
YUNANİSTAN
Ve bu ülkelere son olarak Yunanistan eklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin turizmde iş birliği için aşı sertifikalarının tanınması konusunda anlaştığını duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...
- Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...
- Ve değişti! AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu Alışveriş merkezleri çalışma saatleri...
- Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...
- Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
- Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...
- Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...
- Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...
- Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!
- Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Kafeler açıldı mı? 1 Haziran Salı kafelerde oturmak serbest mi? Kafeler saat kaçta açılacak, kapanacak?
- 50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı