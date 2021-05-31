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Yine TikTok yine facia! Video uğruna canından oluyordu

Son dakika haberine göre; 'nda yabancı uyruklu bir genç, videosu çekmek için kullandığı bisiklet ile bir üst geçidin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düşünce ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Yine TikTok yine facia! Video uğruna canından oluyordu

Olay , 'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Özbekistanlı , bir arkadaşı ile sosyal medya uygulaması 'a video çekmek için üst geçitte buluştu.

İddiaya göre 18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybetti. Kafa üstü yere düşen Dinger ağır yaralandı.

Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dinger'e ilk müdahaleyi yaparak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dinger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaparken cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi aldı.

İddiaya göre, TikTok videosu çekmek kullandığı bisiklet ile merdivenlerden yuvarlanan Dinger'in düşme anları arkadaşının çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, Dinger'in üst geçidin merdivenlerinden kullandığı bisiklet ile aşağı doğru hareket ettiği görülüyor.

Görüntülerin devamında ise genç, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düşüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

TikTok videosu uğruna canından oluyordu! TİKTOK VİDEOSU UĞRUNA CANINDAN OLUYORDU!

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