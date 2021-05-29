29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

'nın turistik ilçesinde cadde ve sokaklar kısıtlamada sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler ise plajlarda denize girip güneşlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 'da vatandaşlar evlerinde kalınca, cadde, sokak ve meydanlarında sakinlik yaşandı.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü ilçede işlek noktalar sessizliğe büründü. İlçenin , , , - ve sahilleri ise kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı. Denize giren turistler, güneşlendi.

Bu arada polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirip denetim yaptı.

Kapalı olması gereken iş yerleri kontrol edilerek izin belgesi ve çalışma ruhsatı olmayan işletme ve kişilere tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

Belediye ekipleri ise iş makineleri ile sahilde düzenleme ve temizlik çalışması yaptı.

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