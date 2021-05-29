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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı var

Jandarma ’in körfez ilçelerinde yaptığı operasyonunda, 9 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit ettiği 9 kişiyi takibe aldı.

Bu kişilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 517 gram toz esrar, 30 gram kenevir tohumu, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 84 adet fişek ele geçirilmiştir.

Ele geçen malzemelere el konulurken şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

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