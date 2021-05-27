Kaymakamın tedbir uyarısı yaptığı vatandaş COVID-19'a yenildi

"BELKİ DE BU VİRÜSÜ TAM DA O GÜN ONU UYARDIĞIM GÜN KAPTI"

Postane önünde gördüğü Halil Çeltikli'yi de uyardığını söyleyen Deniz Pişkin, "Elinde çantası var oturuyordu. 'Amca ne yapıyorsun burada' dedim. 'Soluklanıyorum' dedi. '65 yaş üstü değil misin' dedim. 'Evet 65 üstüyüm' dedi. 'Niye çarşıdasın' dedim. 'Pazar alışverişi için geldim' dedi. 'Vefa sosyal destek grubumuz var, Köy imamı ve köy muhtarı vefa sosyal destek grubumuzun doğal üyesi. Onlara söyleyebilirsin, jandarmayı arayıp onlara söyleyebilirsin. Ama hiçbir şekilde dışarı çıkmamalısın, çarşıya inmemelisin. Bu senin için, senin sağlığın için. Tehlike geçmiş değil, evinde kalman gerekiyor' dedim. 'Tamam bir daha inmem işim bitince gideceğim, şimdi servisi bekliyorum' dedi. Öyle ayrıldık. Aradan 21 gün geçti. 24 Mayıs'ta Halil amcanın Covid'den vefat betiğini duydum ve çok üzüldüm. Belki de bu virüsü tam da o gün onu uyardığım gün kaptı. Belki ondan birkaç gün sonra kaptı. Ama her halükarda aslında bizim vatandaşımıza anlatmak istediğimiz vermek istediğimiz mesajın çok somut bir tablosu, bir ifadesi" diye konuştu.