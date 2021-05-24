Son dakika: Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin yakalandı
Son dakika haberi... Hakkariİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
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