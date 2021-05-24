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Son dakika: Hafta sonu kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

21 Mayıs Cuma saat 21.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 58 olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika: Hafta sonu kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

17 Mayıs-1 Haziran arasında geçerli olan "Kademeli Normalleşme" sürecinin ilk hafta sonu kısıtlaması bu sabah 05.00'da sona erdi.

Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.



İBB yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 58'e çıktı.

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